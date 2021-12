Satakunnassa voimakkaita koronarajoituksia: Avi sulkee tiloja ja kieltää yleisötilaisuudet

Koronapassi ei vapauta

Satakunnan koronatilanne on viime päivinä pahentunut. Aluehallintoviraston ylijohtaja Leena Räsänen sanoo, että myös terveydenhuolto on kuormittunut.

Tartuntoja nuorilla, altistumisia terveydenhoidossa

Satakunnan sairaanhoitopiiri arvioi, että koronatilanne Satakunnassa on tällä hetkellä vaikea. Tartunnanjäljitys on kuormittunutta erityisesti Porissa ja Raumalla, rokotuskattavuus on muuta Suomea perässä ja myös omikron-variantti leviää. Satakunnassa on todettu jo noin kymmenen varmistettua omikrontapausta.