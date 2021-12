Kiira Korpi: "Harmittaa älyttömän paljon", Lumikuningatar-suurtuotanto siirtyy vuodella uusien koronarajoitusten takia

Taitoluistelua, tanssia, esittävää taidetta ja jääkiekkoa yhdistävä suurtuotanto on ollut työn alla jo useamman vuoden ajan. Valmisteluja tehtiin täysillä aivan maaliviivalle saakka. Työryhmässä oli yli 400 ihmistä.

– Siirto näin lähellä ensi-iltaa on erityisesti esiintyjille kova henkinen isku, ja joitakin tehtyjä taloudellisia panostuksia emme saa takaisin. Meille ja koko tapahtuma-alalle kuluva pandemia-aika on ollut haastava, siksi jokaisella ensi vuoteen siirtyvällä lippuvarauksella on merkitystä, Tampere-talon toimitusjohtaja ja Lumikuningattaren tuottaja Paulina Ahokas kertoo tiedotteessa.