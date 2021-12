Eurokäteinen täyttää 20 vuotta, ja sen arvostus on huipussaan – Keskuspankki haluaa uudistaa eurosetelit "inhimillisemmiksi"

Nyt jäsenmaita on yhdeksäntoista. Seuraavaksi jäsenyyteen pyrkivät (siirryt toiseen palveluun) vuoden kuluttua Kroatia ja vuoden 2024 alusta alkaen Bulgaria.

Mitä kuvia seteleihin halutaan?

Nykyisissä seteleissä on teemana aikakaudet ja tyylisuunnat. Kuvissa näkyy siltoja, porttikäytäviä ja ikkunoita, jotka eivät kuitenkaan esitä mitään tiettyjä rakennuksia. Kuvia voikin perustellusti pitää melko etäisinä.

– On aika uudistaa euroseteleiden ulkoasua niin, että kaikenikäiset ja -taustaiset eurooppalaiset tuntevat ne omikseen, EKP:n pääjohtaja Christine Lagarde sanoi tiedotteessa (siirryt toiseen palveluun) joulukuun alussa.

Saksalainen laulaja-näyttelijä Marlene Dietrich voisi olla yksi eurosetelien kasvoista. Esimerkiksi Ranskassa on ehdotettu hänen lisäkseen muun muassa Aristotelesta, Anne Frankia, Mozartia, Marie Curietä ja Pablo Picassoa uusiin seteleihin.

Ensin on koottu työryhmä, joka kokoaa ihmisten näkemyksiä seteleiden teemoista eri maissa. Suomea työryhmässä edustaa taiteilija Maaria Wirkkala . Mukana on myös historioitsijoita sekä luonnontieteiden, yhteiskuntatieteiden, kuvataiteiden ja tekniikan tuntijoita.

