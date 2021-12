Helsingin uuden maamerkin Triplan yksi iso valkoinen seinälaatta putosi hengenvaarallisesti alas – YIT selvittää, mistä se johtui

Helsingin kauppakeskus Triplan yksi iso valkoinen seinälaatta tippui alas viikko sitten keskiviikon ja torstain välisenä yönä. Tilanne on ollut vakava.

Laatta on tarkasti ottaen pohjoisseinällä, kauppakeskuksen yläpuolella olevan toimistorakennuksen seinässä: Pasilan aseman ja asuintalojen väliin jäävässä niin sanotussa keskikorttelissa.

Triplan rakentanut YIT selvittää nyt, miksi laatta pääsi putoamaan ja mistä irtoaminen johtui. Muun muassa sääolosuhteiden vaikutusta tutkitaan.

– Tiedämme tällä hetkellä, että laatta on syystä tai toisesta päässyt liikkumaan, kertoo YIT:n tuotantojohtaja Pekka Luukkonen.

Mistä liikkuminen johtuu, sitä nyt selvitetään.

– Lämpöliike on yksi asia, mistä tässä voi olla kyse. Kaikki on mahdollista. Näitä selvitetään.

Selvityksiin uskotaan menevän viikkoja.

Pudonnut valkoinen laattaa irtosi kauppakeskuksen yläpuolella olevien toimistojen seinästä. Kuvassa keskellä. Kuva: Antti Haanpää / Yle

Kyse isosta turvallisuusriskistä

Pudonnut laatta on keraaminen valkoinen laatta. Se on noin kolmekymmentä senttiä korkea ja noin kuusikymmentä senttiä leveä. Painoa on noin pari kiloa.

Luukkosen mukaan tämän kokoisen laatan tippuminen on iso turvallisuusriski.

– Tilanne on ollut hengenvaarallinen. Laatta on suuri ja se on tippunut korkealta. On ehdottomasti ollut hengenvaarallinen tilanne, Luukkonen sanoo.

Kukaan ei loukkaantunut. Kauppakeskuksen vartijat huomasivat pudonneen laatan.

Muun muassa Triplan ali menevä tunneli on jouduttu sulkemaan laattojen putoamisvaaran takia. Kuva: Antti Haanpää / Yle

Onnettomuusalue eristetty

Tällä hetkellä onnettomuusalue on eristetty. Lisäksi YIT on eristänyt myös muut Triplan alueet, joissa on seinissä samaa laattaa.

Turvallisuussyistä ainakin Veturitie Triplan kohdalla sekä Firdonkadun itäpää ovat suljettuina kaikelta liikenteeltä maanantaihin 27. joulukuuta kello 12 asti.

Muun muassa autoliikenne ei pääse nyt kulkemaan Triplan ali, sillä tunneli on suljettu osin. Alue pysyy eristettynä niin kauan, että YIT pystyy varmistamaan, että laatat eivät enää tipu.

YIT:n mukaan teräksiset laatat ovat Triplassa niin hyvin kiinni, että ne eivät pääse tippumaan. Kuva: Antti Haanpää / Yle

– Vielä emme tiedä onko kyse paikallisesta vai laajemmasta ongelmasta, Luukkonen sanoo.

YIT ei vielä halua ottaa kantaa, mitä asian korjaaminen tulee maksamaan.

Valkea laatta on tippunut, entä Triplan muut laatat? Ne teräksiset kuviolaatat?

YIT:n mukaan ohikulkijoiden ei tarvitse olla kuitenkin huolissaan Triplan teräksisistä laatoista.

– Ne on siellä kunnolla kiinni, sanoo Luukkonen.

