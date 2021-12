Herätys: Nato-jäsenyyden hyödyt puntarissa | Rosa Liksom pohtii ihmisiä ja eläimiä | Koronakriisi pani tehohoitajan haaveet tauolle

Mitä hyötyä Suomelle olisi Nato-jäsenyydestä?

Kiristynyt jännitys Euroopassa on vaikeuttanut Suomen turvallisuuspoliittista asemaa. Näin arvioivat Ylen haastattelussa kaksi korkean profiilin asiantuntijaa, jotka tuntevat Suomen tilanteen hyvin.

Kulttuurivieras Rosa Liksomin mielestä myös ihminen on eläin

Nuorena Rosa Liksom lypsi ja hoiti karjaa. Nykyään hän kuvaa lehmien kärsimystä, jotta me ihmiset ymmärtäisimme paikkamme

Kirjailija, kuvataiteilija Rosa Liksomin mielestä me olemme eläimiä kaikki. Hän kuvaa kirjassaan ja maalauksissaan ihmisen ja eläimen harmonista suhdetta, joka on kadonnut, koska ihminen kuvittelee hallitsevansa kaikkea. Tornionjokilaakson murteella kirjoitettu Väylä on ollut syksyn suosituimpia romaaneja.