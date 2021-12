Elokuvateatterit menevät kiinni ensi viikolla pääkaupunkiseudulla – Finnkinon johtaja: “Tällä on isot taloudelliset vaikutukset”

Joulunaika on yksi tärkeimpiä elokuvien markkinapaikkoja, ja sinne on perinteisesti ajoitettu isoja koko perheen elokuvia ja menestyselokuvien jatko-osia. Jo moneen kertaan eteenpäin siirretty Johanna Vuoksenmaan elokuva 70 on vain numero piti saada ensi-iltansa ensi viikolla. Nyt elokuvaa joudutaan siirtämään taas eteenpäin.