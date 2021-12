Huonekasvien kotimainen tuotanto moninkertaistui korona-aikana – Mari Liedeksellä oli enimmillään 560 kasvia: "Huonekasviseurassa ihan normimäärä"

Kotimaisen tuotannon kasvaessa markkinoille on tullut uusia huonekasvien myyjiä. Korona on lisännyt ihmisten kiinnostusta viherkasveilla sisustamiseen, kun kotona on vietetty enemmän aikaa.

Viherkasviharrastajia kiinnostaa erilaiset kasvualustat - kaupan pussimulta ei kelpaa. Toimittajana Lotta Sillanmäki, kuvaus Jarkko Heikkinen.