Putin kiihtyi, kun hän pääsi haukkumaan länttä, mutta toivoi myös neuvotteluja – neljä huomiota suuresta lehdistötilaisuudesta

Tänä vuonna lehdistötilaisuutta varjostivat Venäjän Ukrainan rajalle tuomat joukot sekä turvatakuut, joita Venäjä on vaatinut länneltä rauhan säilyttämiseksi.

1. Putin lämpeni, kun sai haukkua länttä

– Teidän on annettava meille turvatakuita nyt heti. Me emme uhkaa ketään, Putin ärisi katse uhmakkaasti kamerassa.

Putin väitti, että Ukraina saattaa valmistella sotilasoperaatiota Venäjää vastaan. Samalla hän jätti mainitsematta, että todellisuudessa nimenomaan Venäjä on tuonut lähemmäs sata tuhatta sotilasta Ukrainan rajalle viime viikkoina.

2. Putinin mukaan tähtäimessä neuvottelut, ei sota

Hänen mukaansa Venäjän vaatimuksista on tarkoitus keskustella Genevessä jo ensi kuussa Yhdysvaltojen kanssa. Yhdysvallat ei ole vahvistanut vielä tapaamispaikkaa.

– Toivon, että tämä on ensimmäinen positiivinen reaktio, Putin sanoi.

Lännessä on viime viikkoina arvuuteltu, onko Venäjän uhittelussa kyse rajusta tavasta aloittaa neuvottelut turvatakuista vai tekosyystä sotatoimien aloittamiselle Ukrainassa. Juuri nyt näyttää siltä, ettei neuvotteluja ole ainakaan suljettu pois.

Toinen asia on, että osapuolet ovat hyvin kaukana toisistaan. On vaikea kuvitella, että Yhdysvallat tai Nato sitoutuisivat esimerkiksi siihen, ettei Nato voisi enää laajentua itään. Putin tietää tämän varsin hyvin itsekin.

3. Spektaakkeli oli vain nimellisesti lehdistötilaisuus

Paikallistoimittajille tilaisuus on keino kiinnittää presidentin ja koko maan median huomio edes hetkeksi oman alueen ongelmiin.

Venäjä on maailman sananvapausindeksissä sijalla 150, joten mitään muuta ei olisi voinutkaan odottaa.

4. Edes omikronmuunnos ei pysäyttänyt Putin-show’ta

Silti yli viidensadan journalistin kutsuminen samaan tilaan 69–vuotiaan Putinin kanssa oli harkittu riski etenkin nyt, kun uuden omikronmuunnoksen on todettu tarttuvan herkästi myös rokotettuihin. Muunnosta on havaittu myös Venäjällä, vaikka tapauksia on viranomaisten mukaan vasta vähän.