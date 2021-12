Aluevaalien ehdokkaiden äänestysnumerot julkistettiin – ehdokasmäärissä vaihtelua eri puolilla Suomea

Aluevaalien ehdokasasettelu on vahvistettu, kertoo oikeusministeriö. Ehdokkaat saivat samalla äänestysnumeronsa.

Koko maassa ehdokkaita on yhteensä 10 584. Eniten ehdokkaita on Länsi-Uudenmaan, Varsinais-Suomen ja Pirkanmaan hyvinvointialueilla. Länsi-Uudellamaalla ehdokkaita on 748, Varsinais-Suomessa 742 ja Pirkanmaalla 724.