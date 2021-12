"Kirkko on ollut aina auki jouluna, niin miksi ei myös kirjasto" – kirjastovirkailija Janne Palanderille jouluaatto on vuoden paras työpäivä

Erikoiskirjastovirkailija Janne Palanderille tämä on vuoden suosikkityöpäivä.

Ja kirjastossa ihmisiä on laidasta laitaan.

"Me emme käy kirkossa, niin tästä on tullut hyvä traditio"

Kirjaston elokuvakerhon vakikävijä Raija Koponen on poikennut palauttamaan jo katsomansa elokuvat ja lainaamaan uusia.

Raija Koponen kuuluu kirjaston kanta-asiakkaisiin. Hän pitää tärkeänä sitä, että kaupungissa on joulunakin paikkoja, johon kuka tahansa voi mennä.

– En osannut kaivata kirjastoa jouluna ennen kuin tämä alkoi. Me emme käy kirkossa, niin tästä on tullut hyvä traditio.

Kaksikon matka jatkuu kirjaston jälkeen kotiin. Maunu Sojonen toivoo, että tontut olisivat käyneet sillä välin, kun hän on ollut kirjastossa.

Jo kolmas kerta aukioloa aattona

Kirjastovirkailijat sanovat, että Kalliossa on paljon yksinasuvia ja pieniä asuntoja. Siksi on tärkeää, että on kodin ulkopuolisia paikkoja, joihin mennä – etenkin näin korona-aikana.