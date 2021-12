Rovaniemelle aiheutuu kymppitonnien lasku eristystiloista – joulumatkailijoiden tartunnat ovat olleet työläitä ja kalliita Lapin kunnille

Ulkomaalaisten matkailijoiden koronatartunnat ovat pysyneet melko hyvin kurissa Lapin kuumimpana matkailukautena, mutta niistä on aiheutunut merkittäviä lisäkuluja ja paljon työtä kunnille.

Jos esimerkiksi matkavakuutus on ollut riittämätön, hätiin on kutsuttu kuntia. Ainakin Inarissa ja Rovaniemellä matkailijoita on jouduttu jo majoittamaan kuntien hankkimissa huoneistoissa.