He-Man-lelujen suunnittelija Mark Taylor on kuollut

Taylorin suunnittelemista leluista tunnetuimmat olivat He-Man ja muut Masters of the Universe -hahmot sekä Teenage Mutant Ninja Turtles, suomeksi Teini-ikäiset mutanttininjakilpikonnat.

Vuonna 1982 myyntiin tulleita Masters of the Universe -hahmoja myytiin The New York Timesin mukaan ensimmäisen 2,5 vuoden aikana yli 70 miljoonaa kappaletta. Lelusarjasta tehtiin 1980-luvulla myös animaatiosarja televisioon sekä elokuva, jossa pääosaa, eli He-Mania näytteli ruotsalainen Dolph Lundgren.