Virtuaalivaikuttajien merkitys on kasvanut korona-aikana: virus ei tartu virtuaalihahmosta, joka voi bilettää ja matkustella ympäri maailmaa

Lähemmäs kuusi miljoonaa Instagram-seuraajaa, saman verran TikTok-faneja, 2,6 miljoonaa Youtube-kanavan tilaajaa ja yhteensä yli 24 miljoonaa seuraajaa erilaisilla sosiaalisen median alustoilla. Tällaisia luvuilla brassailee maailman tämän hetken suosituin virtuaalivaikuttaja Lu do Magalu eli tuttavallisemmin pelkkä Lu, joka herätettiin henkiin tietokoneen uumenista vuonna 2009 ja joka on siitä lähtien toiminut brasilialaisen Magalu-kauppaketjun mainoskasvona:

Alati hymyilevä, tummatukkainen ja ruskeasilmäinen Lu availee tuotepakkauksia, syö tyytyväisen näköisenä pizzaa, kertoilee videopelisuosikeistaan ja jakaa kauneusvinkkejä. Universumista – tai pitäisikö sanoa metaversumista – ei löydy tuotetta, jota innostuneella äänellä puhuva Lu ei voisi kaupata tai markkinoida.

Virtuaalivaikuttajien kaanonissa Lu do Magalunista seuraavaksi voisi listata Miquela Sousan eli Lil Miquelan, joka on samalla myös pop-tähti ja muoti-ikoni ja jolla on Instagramissa yli kolme miljoonaa seuraajaa.

Vaikuttajabisnes kasvaa kohisten

Lu do Magalun ja Lil Miquelan kaltaisten virtuaalivaikuttajien merkitys ja rooli ovat kasvaneet etenkin korona-aikana. Virtuaalivaikuttajan ei tarvitse välittää lockdowneista, turvaväleistä tai yleensäkään koko viruksesta. Esimerkiksi viime vuonna, kun pandemia jylläsi pahimmillaan, matkusti Riot Games Inc. -pelistudion luoma virtuaalihahmo Seraphine Kiinan Shanghaihin promoamaan musiikkiaan. Samaan aikaan oikeat muusikot ja matkakuviaan Instagramissa aiemmin esitelleet sosiaalisen median toimijat pysyttelivät tiukasti neljän seinän sisällä.

Viihde- ja tapahtuma-alan sulkeutuminen onkin lohkaissut tilaa turvalliseksi koetulle viihteelle ja viihdyttäjille, joiden temmellyskenttänä toimii sosiaalinen media ja samalla siis koko metaversumi eli fyysisen todellisuuden jatke. Niinpä Lil Miquelakin jakaa Instagramissa jatkuvalla syötöllä bile- ja ravintolakuviaan, joissa pandemia-aika ei juuri näy:

– Tämä on ollut hyvää aikaa virtuaalihahmoille: hehän eivät tartuta keneenkään koronavirusta, digitaalisia robotteja tekevän Superplastic-firman toimitusjohtaja Paul Budnitz totesi (siirryt toiseen palveluun) äskettäin Kanadan julkisen palvelun mediayhtiössä CBC:ssä.

Business Insider -julkaisun mukaan (siirryt toiseen palveluun) vaikuttajabisnes kasvaa suorastaan kohisten: ensi vuonna sen arvioidaan kipuavan noin 14 miljardin euron hujakoille eli kaksinkertaistuvan toissa vuodesta. Summasta lohkaisevat mojovan osansa myös virtuaalivaikuttajat, joita on maailmassa jo useita satoja. Yli miljoonan Instagram-seuraajan rajan on ylittänyt jo kourallinen, yli sadantuhannen kymmenet virtuaalivaikuttajat.

Kiinalainen virtuaalivaikuttaja Ling. Kuvakaappaus Lingin kiinalaisen sosiaalisen median Weibon sivustolta. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Aasia on virtuaalivaikuttamisen uusi Mekka

Nousevaksi virtuaalihahmojen hautomoksi on muodostumassa – tai oikeastaan jo muodostunut – Aasia. Esimerkiksi Kiinassa on viime aikoina kohistu virtuaali-idoli Lingin ympärillä.

Kuvankaunista Lingiä kehitettiin vuosikausia, ja hahmoa on käytetty muun muassa Voguen, Teslan ja suositun Nayuki-kuplateen mainoksissa. Ling antanee vasta esimakua Kiinan kasvavasta virtuaalivaikuttajabisneksestä, jossa hahmoja kustomoidaan jo nyt suoraan kaupallisten yritysten toiveiden mukaisiksi.

Maan virtuaalivaikuttajien ympärillä pyörivän rahamäärän arvellaan tänä vuonna nousevan (siirryt toiseen palveluun) lähemmäs 900 miljoonaa euroa. Laulavat ja tanssivat virtuaali-idolit taas keräävät Kiinassa vuosittain satojen miljoonien yleisömääriä.

– Uskomme, että nimenomaan Aasia on nopean kasvun alue virtuaalivaikuttajien sektorilla. Z-sukupolvi on Aasian suurin internetin käyttäjäryhmä. Kyse on digitaalisesti taitavasta sukupolvesta, joka tuntee hyvin sosiaalisen median ja kaiken virtuaalisuuteen liittyvän, markkinointiasiantuntija Nick Baklanov somevaikuttamiseen erikoistuneesta HypeAuditor-firmasta toteaa (siirryt toiseen palveluun).

Japanissa kehitetty, tietokoneilla luotu Imma Gram eli Imma taas ilmestyi sosiaaliseen mediaan vuonna 2018:

Imman viimeistäkin yksityiskohtaa myöten hiotun, japanilaisella perfektionismilla luodun hahmon takaa löytyy ModelingCafe Inc. -yhtiö, joka on tehnyt tietokonegrafiikkaa muun muassa Final Fantasy- ja Legend of Zelda -peleihin. Japanilla on muutenkin pitkät perinteet virtuaalihahmojen suhteen: virtuaalinen poptähti Hatsune Miku on villinnyt japanilaisia jo vuodesta 2007 lähtien ja tehnyt lukuisia musiikkialbumeja.

Yhdeksi virtuaalivaikuttajien nousevaksi aasialaiseksi tähdeksi on muodostunut Thaimaa. Esimerkiksi pinkkihiuksinen, 17-vuotias Bangkok Naughty Boo haluaa pop-laulajaksi ja on sukupuoleltaan ei-binäärinen:

21-vuotiasta Ai Ailynnia taas mainostetaan sanoilla "metaverse human":

Thaimaan virtuaalivaikuttajien boomi käy käsi kädessä koronapandemian kanssa ja heijastelee turhautumista reaalimaailman sometähtiä koskeviin esiintymis- ja liikkumisrajoituksiin. Kiteytetysti voisikin sanoa, että virtuaalivaikuttajat sopivat uuteen normaaliin.

Korona on tuonut virtuaalivaikuttamiseen muitakin uusia piirteitä. Maailman terveysjärjestö WHO palkkasi viime vuonna maailman suosituimman miespuolisen virtuaalivaikuttajan Knox Frostin koronaan liittyvään valistustyöhön:

Suomessa taas virtuaalivaikuttaja Myrsky on auttanut elokuusta lähtien nuoria mielenterveyteen liittyvissä asioissa. Myrskyn taustalta löytyy MIELI ry. Kuvassa Myrskyn seurassa on tubettaja Pinsku:

Julkkikset hamuavat nyt virtuaalilemmikkejä

Virtuaalivaikuttamisessa hyödynnetään tällä hetkellä paitsi aidonnäköisiä ihmishahmoja, myös fiktiivisiä virtuaalilemmikkejä, joita viime aikoina on lanseerannut useampikin julkkis. Esimerkiksi Frendeistä tunnetun näyttelijä Jennifer Anistonin ympärillä häärää nyt Clydeo-koira, joka on sekä kokki että ruokakabloggaaja. Clydeo tuo lisäarvoa Anistonin julkiselle kuvalle, markkinoi tuotteita, joita Aniston ei ehdi tai viitsi promota, ja todennäköisesti myös houkuttelee näyttelijälle nuorempaa fanikuntaa.

Clydeolla on oma Instagram-tili, jolla myös Aniston silloin tällöin vilahtelee:

Kuten Anistoninkin tapauksessa, trendeihin kuuluu, että reaalitodellisuuden, virtuaalimaailman, kaupallisuuden ja markkinoinnin pakkaa sekoitetaan metaversumissa kuluttajan näkökulmasta yhä tehokkaammin. Lil Miquelan tarinan tekee mielenkiintoiseksi se, että tämän kerrottiin aluksi olevan oikea ihminen ja vasta myöhemmin paljastettiin, että kyseessä on virtuaalihahmo. Knox Frostista taas sanotaan edelleen, että tämä on robotti, joka ei tosin tiedä olevansa robotti.

Vaikka virtuaalivaikuttaminen kasvaa koko ajan bisneksenä, tietokoneilla luodut idolit ovat vielä kaukana lihaa ja verta olevien pop-, viihde- ja urheilutähtien seuraajamääristä. Ariana Grandella esimerkiksi on 284 miljoonaa, Kylie Jennerillä 293 miljonaa ja Christiano Ronaldolla 381 miljoonaa seuraajaa.