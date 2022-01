KFC-ravintolassa protestoinut vegaaniaktivisti Benjamin Pitkänen haluaa puhua siitä, mistä ei haluta puhua: Jos kukaan ei suutu, mikään ei muutu

Kaikilla on mahdollisuus vaikuttaa

– Nelson Mandela, Gandhi, Greta Thunberg. Kaikki muutos on ennenkin lähtenyt siitä, kun yksilö on alkanut vastustaa sortoa tai vääryyksiä yhteiskunnassa. Se ajatus on valtavan voimaannuttava. Minä voin olla naiivi, mutta siihen on pakko uskoa.