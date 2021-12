Aleostoksille suunnattiin keskellä pandemiaa ja rajoituksia – kaupungin suurimman kauppakeskuksen väljyys yllätti Sini Kalliosaaren Seinäjoella

Joulukauppa on muuttanut viime vuosina muotoaan, mutta joulun perinteiset alennusmyynnit pitävät pintansa. Alekauppa alkoi monin paikoin toden teolla jälleen tapaninpäivänä.

Ale jo ennen joulua

Oksaset eivät sorru kovin helposti heräteostoksiin. Korona-aika on muovannut pariskunnan kulutustottumuksia. Verkosta on ostettu entistä enemmän ja ostoksia on mietitty entistä tarkemmin.