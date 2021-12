Inarissa kaikki matkailijat eivät ole noudattaneet karanteenisääntöjä, vaan ovat lähteneet luvatta takaisin kotimaahan

Matkailijat ovat täyttäneet Inarin kunnan joulunpyhien aikaan, ja uusia positiivisia koronatapauksia on ollut päivittäin 5–10. Matkailijoita on määrätty karanteeniin, mutta kaikki eivät ole noudattaneet ohjeistuksia, kertoo Inarin kunnan johtava lääkäri Outi Liisanantti.

– Omat haasteensa on aiheuttanut ulkomaalaisten matkailijoiden kurittomuus. Heillä on ollut haasteita noudattaa eristys- ja karanteeniohjeita, ja he ovat karanneet maasta kesken eristyksen. Se on myös työllistänyt meidän henkilökuntaa.