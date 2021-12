Spider-Man-elokuvalle ennätystulos lippuluukuilla: ylitti ensimmäisenä korona-ajan elokuvana miljardin dollarin rajapyykin

Spider-man: No Way Home on jatkoa elokuville Spider-Man: Homecoming (2017) ja Spider-Man: Far From Home (2019).

Edellisen kerran miljardin dollarin rajan ylitti Star Wars: The Rise of Skywalker -elokuva. Se sai ensi iltansa vuonna 2019, ennen koronapandemiaa.

Supersankarielokuvasta Spider-Man: No Way Home on tullut ensimmäinen koronapandemian aikana julkaistu elokuva, joka on kerännyt maailmanlaajuisesti miljardin dollarin (880 miljoonan euron) lipputulot. Asiasta kertoo muun muassa BBC (siirryt toiseen palveluun).

Elokuva sai ensi-iltansa joulukuun puolivälissä, joten se on myös yksi nopeiten miljardin dollarin rajapyykin ylittäneistä elokuvista.

Spider-Man-elokuva on samalla vuoden katsotuin elokuva maailmassa. Se päihitti kiinalaisen Korean sotaan sijoittuvan The Battle at Lake Changjin -elokuvan, joka on kerännyt lipputuloja yli 900 miljoonaa dollaria.

Edellinen yli miljardi dollaria kerännyt elokuva oli vuonna 2019 julkaistu Star Wars: The Rise of Skywalker. Korona-aikana yksikään Hollywood-elokuva ei ole päässyt lähellekään samanlaisia tuloja.

Lähimmäksi on yltänyt tänä vuonna ensi-iltansa saanut James Bond -elokuva No Time to Die, joka keräsi maailmanlaajuisesti 774 miljoonan dollarin tulot.

Myös Suomessa Spider-Man: No Way Home on kiinnostanut yleisöä, ja se oli Suomen Elokuvasäätiön mukaan (siirryt toiseen palveluun) joulun katsotuin elokuva. Spider-Manin taivalta Suomessa hidastavat kuitenkin uudet koronarajoitukset, jotka ovat sulkemassa elokuvateattereita eri puolilla Suomea, muun muassa pääkaupunkiseudulla.