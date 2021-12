Tampereella kirjoitettiin 10 000 pysäköintivirhemaksua enemmän kuin viime vuonna

Tampereen kaupunki on tunnettu motivoituneista pysäköinninvalvojista. Tänä vuonna Tampereella kirjattiin huomattavasti paljon enemmän pysäköintivirhemaksuja kuin viime vuonna.

Vuonna 2020 pysäköintivirhemaksuja kirjattiin yhteensä 46 965 kappaletta. Kaupungin tämän vuoden sakkosaldo on tähän mennessä 57 183 kappaletta, eli noin kymmenentuhatta enemmän vuoden takaiseen verrattuna.

– Sakkojen suuri määrä on ollut itsellenikin yllätys. Odotettavissa oli, että edellinen vuosi oli koronan takia hiljaisempi. Nyt kun elämä on hiljalleen alkanut elpymään, niin liikennettäkin on ollut enemmän, Tampereen kaupungin vastaava pysäköinnintarkastaja Sami Hurinki sanoo.