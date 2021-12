Rankka lumisade on sulkenut teitä ja hiihtokeskuksia Kaliforniassa ja Nevadassa – Oregonissa ja Washingtonissa kärsitään puolestaan pakkasesta

Talvimyrsky koettelee Yhdysvalloissa maan länsirannikkoa sekä luoteisosaa. Kalifornian pohjoisosassa ja Nevadassa on suljettu valtateitä runsaan lumisateen vuoksi. Lisäksi myrsky on tuonut kovia pakkasia Yhdysvaltojen luoteisosaan.

Donner’s Pass -solassa Sierra Nevadan vuoristossa on mitattu joulukuun lumiennätys, kertovat University of California -yliopiston mittaukset. Lunta on toistaiseksi tullut lähes 5 metriä. Edellinen ennätys eli noin 4,6 metriä on vuodelta 1970.