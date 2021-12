Kiina: USA käyttäytyy vastuuttomasti avaruudessa – miljardööri Elon Muskin satelliitit ovat kiinalaisten mukaan merkittävä turvallisuusuhka

Kiinan ulkoministeriön mukaan Yhdysvallat on sivuuttanut sitoumuksensa kansainvälisiin avaruussopimuksiin. Kiina vaatii Yhdysvalloilta vastuullista käytöstä avaruudessa, kertoo uutistoimisto Reuters.

Kiinan ulkoministeriön kommentit ovat viimeisin käänne jupakassa, jossa Kiina on syyttänyt miljardööri Elon Muskin SpaceX-avaruusyrityksen satelliittien aiheuttaneen vaaratilanteita avaruudessa.

SpaceX on ampunut avaruuteen tähän mennessä noin 1 900 Starlink-satelliittia.

Valitus YK-komitealle

Kiina on toimittanut valituksen SpaceX:n satelliiteista YK:n avaruuden rauhanomaisen käytön komitealle (COPUOS).

Kiinan mukaan satelliitit uhkaavat sen uutta Tiangong-avaruusasemaa. Kiina väittää, että sen avaruusasema on kahdesti ollut vaarassa törmätä Muskin Starlink-satelliittien kanssa.

Myrsky sosiaalisessa mediassa

Muskia on kohdannut myrsky kiinalaisissa sosiaalisen median palveluissa.

Musk, joka on luonut miljardiomaisuutensa muun muassa sähköautoja valmistavan Tesla-yhtiön perustajana ja avaruusmatkailun yrittäjänä, on myös Kiinassa tunnettu. Kiina on yksi Teslan suurimmista markkina-alueista.