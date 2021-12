Kaupat vähentävät ilotulitteiden myyntiä – kieltouhka pitää alan markkinoita ryhdissä

Ilotulitteiden kuluttajamyynnin rajoittamista koskeva kansalaisaloite ei ole ainakaan vielä jäänyt suutariksi (siirryt toiseen palveluun) , mutta sytytyslanka sen valiokuntakäsittelylle on ollut pitkä.

Nyt Hämeessä osuusliike on osoittautunut päätöksenteossaan eduskuntaa nopeammaksi.

Jo aiemmin muun muassa päivittäistavarakauppa Lidl on jättänyt ilotulitteet pois valikoimistaan.

Luovutaan, vaikka myynti on ollut kannattavaa

Vaikka rakettikauppa on Hämeenmaalle ollut kannattavaa liiketoimintaa, ei se myy muun muassa Prismoissaan tänä vuonna ilotulitteita.

Hänen mukaansa asiasta ei ole käyty laajemmin keskustelua esimerkiksi eri osuuskauppojen toimitusjohtajien kesken, vaan kyseessä on Hämeenmaan oma päätös.

– Paukaukset ja muut häiritsee lemmikkieläimiä aika paljon, se on vähän taustalla. Lisäksi myynnissä varastoinnit, luovutukset ja koulutukset, jotka pitää suorittaa ovat aika iso operaatio, tällaisia syitä siellä taustalla on.

Urheiluseurojen myyntipisteet sallitaan

Muun muassa sosiaalisessa mediassa olleella kirjoittelulla on silti ollut vaikutusta asiaan.

– Tämä toiminta jatkuu. Urheiluseuroille, joilla on nuorisourheilua ja muuta se on hyvin tärkeää, niitä on edelleen joissakin meidän toimipaikoissa, Vormisto lupaa.