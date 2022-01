Sote-uudistus siirtää pelastustoimen hyvinvointialueelle – Pirkanmaan pelastusjohtaja huolissaan rahoituksesta

Hänen mukaansa valtion budjetointijärjestelmä on heille uusi kokonaisuus: rahoitus perustuu alkuvaiheessa laskennallisiin arvoihin, ja Ojasta huolettaa ovatko mitoitukset varmasti oikein laskettu.

Vaikka Pirkanmaan pelastuslaitoksen pelastusjohtaja Olli-Pekka Ojanen on hieman huolissaan muutoksen vaikutuksesta rahoitukseen, hän uskoo toiminnan jatkuvat hyvänä tulevaisuudessakin.

Uusia paloasemia tarvitaan

Hänen mukaansa esimerkiksi lähiasemien säilyvyydestä ihmisten ei ole syytä kantaa huolta, sillä Pirkanmaalla on paljon investointitarpeita: uusia paloasemia tarvitaan ja sen lisäksi vanhoja on kunnostettava.

Alasentien mukaan tällä hetkellä suunnitteilla on uusien paloasemien rakentaminen Nekalaan ja Tesomalle. Myös muun muassa Urjalaan, Sastamalaan ja Mänttä-Vilppulaan suunnitelmissa on rakentaa uusia asemia tai peruskorjata nykyisiä. Täyttä varmuutta kaikkien näiden suunnitelmien toteutumisesta ei kuitenkaan vielä ole, sillä hyvinvointialueen investoinnit ovat täysin kiinni valtion rahoitusmahdollisuuksista.

– Se meitä hiukan huolestuttaa, että mitkä mahdollisuudet hyvinvointialueilla on tulevaisuudessa tehdä investointeja, Alasentie mainitsee.

Työpaikat säilyvät muutoksesta huolimatta

– Meiltä puuttuu tästä tuo prosessin osa. Mutta onhan tämä siinä mielessä iso muutos, että työnantaja vaihtuu, ja iso hallinnon muutoshan tämä meille myös on, Ojanen tuumii.

– Me siirrymme uuden organisaation palvelukseen entisin ehdoin ja entisinä työntekijöinä. Uskon, että mieli on kaikilla rauhallinen. Kaikilla on töitä jatkossakin.