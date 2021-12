Koronaviruksen omikron-muunnosta löytyi ensimmäistä kertaa Pirkanmaalta – johtajaylilääkäri: "Tapauksia on jo enemmänkin"

Pirkanmaalla on varmistettu ensimmäiset uuden, omikron-muunnoksen aiheuttamat koronatartunnat.

– Eilen on tullut ensimmäiset laboratoriovarmistukset Pirkanmaalle, mutta on aivan ilmeistä, että omikron-tapauksia on jo enemmänkin, kertoo johtajaylilääkäri Juhani Sand sähköpostiviestissä.