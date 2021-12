"Rajoitukset ovat vitsi" ja "päättäjien mutu-tuntuma voisi suksia kuuseen", tykittävät ravintoloitsijat kiristyneistä rajoituksista – katso videolta asiakkaiden kommentit

Ravitsemisliikkeiden, joissa alkoholin anniskelu on päätoimiala, on suljettava kello 18. Ruokaravintolat saavat olla auki iltakahdeksaan asti, jos ne edellyttävät asiakkailta koronapassia.

"Yhtä painokelvottomat fiilikset kuin vuosi sitten"

Ravintolassa on vuodenvaihteessa vielä pieni tapahtuma ja sitten paikka pannaan kiinni odottamaan rajoitusten purkua.

Yrittäjä itse on jo vaihtanut Etelä-Pohjanmaan lakeudet Lapin tuntureihin ja mennyt hetkeksi palkkatöihin Leville. Seinäjoella henkilökunta lomautetaan, mutta Penttilä iloitsee, että myös heillä on muitakin työpaikkoja.

– Minulla on yhtä painokelvottomat fiilikset kuin vuosi sitten, hän puuskahtaa.

Perinteikäs iisalmelainen keikkapaikka lopettaa kokonaan

Vieremällä asuvan Arto Tikkasen mielestä tilanne on todella sääli ja harmi ravintolayrittäjiä kohtaan.

15 työntekijälle lomautuslappu joululahjaksi

– Lasit kerätään pois kello 18. Kyllähän rajoitukset ovat vitsi, ei tämä ole mistään kotoisin. Mieluummin olisimme kokonaan kiinni. Päiväkännit ovat ok, mutta illallisella ei voi ottaa muutamaa viinilasillista, pohtii Juvonen.

Toinen iso varsinaissuomalainen ravintolaketju CT-ravintolat on myös suunnitellut lomautuksia, mutta katsoo vielä, miten rajoitukset vaikuttavat. Ravintolalatoimen johtaja Mikko Saariketo kertoo, että asiakkaat ovat aktiivisesti muuttaneet pöytävarauksiaan.

– Yhdessä ravintolassa oli varauksia 320 henkilölle, mutta nyt niitä on 190. Muutos on tuntuva. Tulossa on kymmenien tuhansien eurojen tappiot. Iltamyynti kattaa yleensä myynnistä kaksi kolmasosaa, kertoo Saariketo.