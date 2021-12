Satamalakko paljasti kytevän riidan – AKT:n mielestä vaakalaudalla on koko työtaisteluoikeus, EK uudistaisi lakkolakeja

AKT: "Nyt laitetaan työntekijä kyykkyyn!"

– Työnantaja on päättänyt irtaantua, ensisijaisesti metsäteollisuudessa, sopimustoiminnasta. Heidän seuraava askeleensa on se, että he koettavat etsiä estettä työntekijän järjestäytymis- ja työtaisteluoikeudelle. Siitä isommasta periaatteesta tässä kaikessa on kyse.