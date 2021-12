Bling-bling ei enää houkuttele turisteja – matkailun uusi luksus on tikkupullaa nuotiolla ja lasiseinäinen huvila suomalaisessa metsässä

– Usein luksuksesta ajatellaan, että se on jotain bling-blingiä. Nykyään se on henkilökohtaista palvelua, joustoa ja elämyksiä luonnossa. Esimerkiksi tikkupullan paistaminen on hyvä esimerkki, sanoo Lescelius.

Hän on Hämeenlinnan Hauholla toimivan Iloranta Oy (siirryt toiseen palveluun) :n toimitusjohtaja. Iloranta on Suomen vanhin maaseudulla toimiva matkailuyritys, joka tarjoaa täysihoitoa.

Uusi luksus on Suomelle hyvä mahdollisuus

Uusi luksus on osallistavaa. Se on henkilökohtaista ja ainutlaatuista palvelua. Suomelle on uuden luksuksen myötä auennut tilaisuus myydä matkailijoille puhdasta ilmaa, luontoa ja luonnonilmiöitä. Yhteiskuntaamme arvostetaan, se on turvallinen ja toimiva.