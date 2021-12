Leipomoyrittäjän päivä venyy yli 20 tuntiin, kun työntekijöitä ei löydy – vietnamilaista työntekijää on odotettu lähes kolme vuotta

Karjalainen, 44, on tehnyt lapsesta saakka paljon työtä, mutta välillä väsymys painaa.

Leipomon liikevaihto on kasvanut korona-aikana noin neljänneksellä. Vielä paremmin menisi, jos työntekijöitä olisi riittävästi.

Karjalainen on hakenut työvoimaa koko Eures-alueelta eli EU- ja ETA-alueelta sekä Sveitsistä. Kerran suomalaisia hakijoita oli yksi, mutta hänkään ei voinut pitkän matkan ja lastenhoito-ongelmien vuoksi ottaa paikkaa vastaan.

Elinkeinoelämän keskusliiton mukaan koko maassa työvoimapulasta kärsivien yritysten määrä on kolminkertaistunut (siirryt toiseen palveluun) . EK:n suhdannebarometrin mukaan kasvu tapahtui nopeasti, kun pahimmat koronarajoitukset vuonna 2020 alkoivat hellittää. Asiantuntija Mikko Räsänen pitää työvoimapulaa koko yhteiskunnan kannalta huolestuttavana.

– Jopa 80 prosentilla yrityksistä rekrytointi on ollut vaikeaa tai erittäin vaikeaa. Kasvu täytyisi saada takaisin uralle. Muuten emme pysy pohjoismaisessa hyvinvointivaltion tahdissa, sanoo Räsänen.

Suomi ei houkuttele eurooppalaisia hakijoita

– Suomeen on esimerkiksi rekrytoitu Etelä- ja Itä-Euroopasta hoitajia, mutta he eivät ole jääneet, sanoo Räsänen.

20 vuoden aikana yritys on tarjonnut työtä useille vietnamilaisille, mutta viimeisin työlupaprosessi on ollut erityisen pitkä. Leipurin työlupaprosessi päättyi kahden vuoden odotuksen jälkeen Maahanmuuttoviraston kielteiseen päätökseen vuoden 2021 alkupuolella. Karjalainen on valittanut päätöksestä hallinto-oikeuteen.