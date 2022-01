1,8 miljardia kilometriä vuodessa – tavaraliikenne muodostaa Suomen päästöistä kymmenen prosenttia, ja neljäsosa ajoista tehdään ilman kuormaa

Eläkkeellä oleva Julkunen on tullut kolmeksi viikoksi ajamaan entiselle työnantajalleen. Kuljetusalan perheeseen syntynyt Julkunen on omien sanojensa mukaan "kasvanut rasvamontussa", ja takana on ajoa samalle yritykselle vuodesta 1980. Työ on muuttunut paljon uran aikana.