Kuntosalit ovat kiinni juuri ennen parhainta sesonkia ja se voi olla kohtalokasta – kuntosaliketjun toimitusjohtaja: "Tämä on väärin"

Vuodenvaiheessa alkaa kuntosalien vuoden paras sesonki, mutta nyt se on koronarajoitusten takia monilla paikkakunnilla uhattuna. Oululaisen Kuntokeskus Liikun toimitusjohtaja Johanna Riihijärvi kertoo, että salien sulkemisesta on valitettu hallinto-oikeuteen ja valitukselle on pyydetty kiireellistä käsittelyä.

– Tällä on ihan valtavia seurauksia. Pitää ymmärtää, että kuntokeskusala on Suomessa yli 80-prosenttisesti yksittäisten paikallisten toimijoiden ylläpitämää liiketoimintaa. Siellä on paikallinen yrittäjä, jonka puskurit ovat tosi pienet ja ne on jo syöty.