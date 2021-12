Susijahti alkaa helmikuussa – suojelujärjestöjen mukaan metsästys on ennenaikaista

Maa- ja metsätalousministeriön antaman asetuksen mukaan enimmäismäärä oli 20 sutta, josta on vähennettävä tietoon tullut kuolleisuus asetuksen voimaantulon jälkeen. Yksi susi kuoli tänä aikana törmättyään junaan, joten enimmäismäärä oli 19 sutta.

Tavoitteena edelleen suotuisan suojelun taso

Riistakeskuksen mukaan metsästyksen vaikutus susikantaan haluttiin pitää pienenä. Luonnonvarakeskus määrittelee parhaillaan Suomen susikannan suotuisan suojelun tasoa eli sitä susilaumojen ja lisääntyvien parien määrää, jonka perusteella susikanta säilyy elinvoimaisena. Väliarvio saatiin viime syyskuussa ja lopullinen taso on luvassa ensi syksynä.

Hakemuksia oli tullut kuitenkin enemmän alueille, joissa sudet ovat aiheuttaneet vahinkoja tai reviirejä on paljon.

Lounaisen Suomen susikanta jatkaa kasvuaan

Varsinais-Suomen riistakeskuksen vs. riistapäällikkö Jörgen Hermansson on saanut luparatkaisun jälkeen vastailla tiuhaan puhelimeen. Maakunnan susitihentymäalueille lupia ei myönnetty. Metsästäjät ovat ihmetelleet lupien jakoperusteita.

Lounaisen Suomen susikanta on vahvistunut viime vuosina, eikä kannanhoidollinen metsästys sitä juurikaan heikennä, arvioi vs. riistapäällikkö Jörgen Hermansson.

DNA-näytteiden keräämisellä on saatu kartoitettua laumojen kokoa ja susikanta on hyvässä kasvussa Lounais-Suomessa.

– Niillä tiedoilla, mitä meillä nyt on, niin laumojen määrä kasvanut kolmella tai neljällä viime talveen verrattuna. En näe tilannetta, että tämä pyyntilupa, jos ja kun sitä saadaan toteutettua, heikentäisi susikantaa, vs. riistapäällikkö pohtii.

Hermansson arvioi, että susien määrä on lounaisessa Suomessa viimetalvista suurempi, kun kanta-arvioita tehdään. Susien määrä arvioidaan aina maaliskuun tilanteen mukaan ennen kuin sudet saavat pentuja.

Susien kiima-aika vaikuttaa myös nyt määriteltyyn metsästysaikaan. Kannanhoidollinen metsästys on tarkoitus toteuttaa 1.–15. helmikuuta 2022.

– Tämä prosessi on täysin irti kannanhoidollisesta pyynnistä. Voi hyvinkin olla, että nyt haetaan vahinkoperusteisia lupia myös Varsinais-Suomeen, Jörgen Hermansson sanoo.

Suojelujärjestöt pitävät tätä sudenpyyntiä hätiköitynä

Luonnonsuojeluliiton va. toiminnanjohtaja Tapani Veistola pitää nyt tehtyä ratkaisua ministeriön irtiottona yhteisestä linjasta, jota on eri työryhmissä hiottu pari vuotta. Myös suden kannanhoitosuunnitelmassa on määritelty mahdollisuus metsästykseen, kun susikanta saavuttaa suotuisan suojelun tason.

Susi on luokiteltu Suomessa EU:n lainsäädännöllä tiukasti suojelluksi ja erittäin uhanalaiseksi lajiksi. Yksilöiden tappaminen tulisi siis sallia vain erittäin poikkeuksellisissa olosuhteissa. EU:n Luontodirektiivin mukaan suojelusta voi poiketa vain sellaisessa tilanteessa, jossa muita ei-tappavia vaihtoehtoja ei ole saatavilla.

Ongelma on, että ministeriö voi nyt antaa asetukset sudesta ja muista metsästysasioista itse itselleen, Tapani Veistola sanoo. Hän haluaa asetukset koko valtioneuvoston käsiteltäviksi.

– Toisaalta alueellinen jakauma ei ole kunnossa. Meidän sudet ovat sekä idässä että lännessä, mutta Väli-Suomessa on iso susiaukko.

Tämä on Veistolan mukaan ongelma kolmannelle asialle eli genetiikalle. Se on riski, koska nyt lännen sudet eivät saa verentäydennystä idästä. Perinnöllinen monimuotoisuus vaarantuu.

Karjatilalla sudet ovat jokaviikkoinen vieras

Varsinaissuomalaisella karjatilalla 75 hereford-emolehmää jäystää heinää pihanavetan suojissa, vaikka tuuli tuivertaa kylmää lunta taivaan täydeltä. Osa viime kesän vasikoista odottaa vielä siirtoa jatkokasvatukseen muille tiloille, mutta kesällä taas pieniä vasikoita ja emolehmiä on tilan lähistön laitumilla kymmenittäin.

Toistaiseksi vahingoilta on vältytty, mutta naapurikylältä sudet tappoivat viime kesänä laitumelle viedyt seitsemän lammasta, kun eläimet olivat ehtineet olla ulkona vasta viikon.

Petoaitahakemus on vetämässä, mutta kun aitaa tarvittaisiin kilometritolkulla, niin rahoitusta ei liene tarpeeksi luvassa. Aiemmin tilalla oli myös iso lammaskatras, mutta siitä on susien takia luovuttu.

Tilan ympärillä on lukuisia kameroita, joihin on tallentunut satoja kuvia susien vierailuista. Tilan emäntä ei halua menettää yhtään vasikkaa, sillä korvaus petovahingoista on 170 euroa. Myyntihetkellä vasikan hinta lähentelee tuhatta euroa.