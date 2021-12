Saksa kielsi ilotulitteiden myynnin koronatilanteeseen vedoten – video näyttää miten saksalaiset riensivät ostoksille naapurimaa Tanskaan

Saksan hallitus on kieltänyt uudenvuoden ilotulitteiden myynnin jo toisena vuotena peräkkäin.

Suuri määrä saksalaisia on kuitenkin lähtenyt ilotuliostoksille naapurimaa Tanskaan, jossa he muodostavat paikka paikoin jopa 65 prosenttia ilotulitemyyjien asiakaskunnasta.

Sønderborgin rajakaupungin ilotulitemyyjät kertovat Tanskan yleisradioyhtiön DR:n haastattelussa, että heidän myyntinsä on kasvanut saksalaisten asiakkaiden myötä.

– He tulevat Hamburgista, Hannoverista, Bremenistä, Rostockista, ja Düsseldorfista. He ovat pelastaneet meidät. Se on ollut todella mukavaa, Sønderjysk Fyrværkeriudsalg -kaupan omistaja Jesper Hemmingsen kertoo.