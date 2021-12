Herätys: Pelko juopon leimasta voi estää hakemasta apua | Ulkomaista työvoimaa vaikea saada | Eurooppalaiset raketit lentoon Etelä-Amerikasta

Tuliko taas otettua lasillinen liikaa? Pelko voi estää avun hakemista

Leipomo on odottanut vietnamilaista työntekijää lähes kolme vuotta

Huynh Nhu Karjalaisen serkku Ho My Duyen on ollut kuusi vuotta töissä leipomossa.

Kannonkoskelaisen kotileipomon liikevaihto on kasvanut korona-aikana neljänneksellä. Vielä paremmin menisi, jos työntekijöitä olisi riittävästi. Yrittäjä Huynh Nhu Karjalainen on hakenut työvoimaa koko Eures-alueelta, mutta tuloksetta. Aasialainen työntekijä ei puolestaan saa työlupaa. Elinkeinoelämän keskusliiton mukaan koko maassa työvoimapulasta kärsivien yritysten määrä on kolminkertaistunut.