Yleisö rakastui, kriitikot nuivempina – tällainen on huippunäyttelijöiden täyttämä Don't Look Up -elokuva, joka singahti Netflixin suosituimmaksi

Don't Look Up -elokuva vilisee Hollywoodin A-listan näyttelijöitä. Trumpmaisen Yhdysvaltojen presidentin roolissa nähdään Meryl Streep.

Don't Look Upin roolisuoritukset keräävät kehuja, muuten kriitikoiden vastaanotto on ollut nuivempaa. Elokuvassa komeetta uhkaa maata, mutta suuri yleisö ei jaksa siitä innostua.

Suoratoistopalvelu Netflixissä jouluna julkaistu elokuva Don't Look Up on katastorifielokuva satiirin muodossa.

Siinä kaksi tähtitieteilijää Kate Dibiasky (Jennifer Lawrence) ja Randall Mindy (Leonardo DiCaprio) havaitsevat, että maapalloa lähestyy komeetta, joka uhkaa tuhota kaiken puolen vuoden päästä.

Kaksikko päätyy Valkoiseen taloon varoittamaan löydöksestään Yhdysvaltojen presidenttiä. Trumpmainen presidentti Janie Orlean (Meryl Streep) ja tämän kansliapäällikkönä toimiva poikansa (Jonah Hill) eivät ota uhkaa tosissaan vaan tärkeämpää on keskittyä tuleviin välivaaleihin.

Tähtitieteilijät ottavat ohjat omiin käsiinsä ja kertovat komeetan aiheuttamasta uhkasta medialle. He joutuvat kuitenkin tv-esiintymisen myötä naurunalaisiksi ja meemien kohteeksi.

Ihmiskuntaa uhkaava tuho jakaa kansan kahtia, ja jotkut kieltävät koko komeetan olemassaolon. Kuviota hämmentää vielä Steve Jobsia ja Elon Muskia muistuttava it-miljardööri, joka haluaa hyötyä komeetasta taloudellisesti.

Don't Look Up -elokuvassa tähtitieteilijoitä näyttelevät Leonardo DiCaprio (vas) ja Jennifer Lawrence. Kuva: NIKO TAVERNISE/NETFLIX

Don't Look Up nousi heti ilmestyttyään Netflixin katsotuimmaksi elokuvaksi ympäri maailmaa ja myös Suomessa.

Hollywoodin ykkösnäyttelijöiden tähdittämä elokuva on saanut ristiriitaisen vastaanoton. Vaikka se on saanut paljon katsojia, kaikki kriitikot eivät ole elokuvalle lämmenneet.

Kehuja on tullut siitä, että elokuva rinnastaa komeetan tuoman uhan siihen, kuinka ihmiset suhtautuvat ilmastonmuutokseen. Kaukana eivät ole myöskään mielleyhtymät vallitsevaan koronapandemiaan.

Myös Hollywoodin kärkinäyttelijöiden roolisuoritukset keräävät kiitosta. Erityisesti kehuja on saanut pitkästä aikaa elokuvassa nähtävä Jennifer Lawrence.

Kritiikkiä on tullut siitä, että aiheen käsittely on ilmiselvää ja kaikki jää heppoisine vitseineen yksinkertaiseksi poliittiseksi satiiriksi. Tätä mieltä on esimerkiksi elokuvalehti Varietyn kriitikko (siirryt toiseen palveluun).

Kritiikeissä on nostettu esiin myös se, kuinka stereotyyppisen amerikkakeskeinen elokuva on, vaikka aiheena on koko maapalloa koskettava asia.

Don't Look Up -elokuvassa kritisoidaan nykymediaa, joka tekee vaikeistakin asioista viihdettä. Elokuvassa tv:n keskusteluohjelman vetäjiä näyttelevät Cate Blanchett (vas) ja Tyler Perry. Kuva: NIKO TAVERNISE/NETFLIX

Uhka ilmastonmuutoksesta herätti ohjaajan

Don't Look Up -elokuvan on käsikirjoittanut ja ohjannut Adam McKay. Hän on tullut tunnetuksi Saturday Night Live -viihdeohjelman pääkirjoittajana sekä koomikko Will Ferrellin elokuvien ohjaajana ja käsikirjoittajana.

McKay on tehnyt myös draamaelokuvat The Big Short (2015) ja Vice (2018). Molemmat olivat ehdolla parhaan käsikirjoituksen Oscar-palkinnolle. Ensimmäinen elokuva sen myös voitti.

Hän on ollut myös tuottamassa viime vuosien suosituimpiin ja kehutuimpiin tv-sarjoihin kuuluvaa Successionia.

Don't Look Up -elokuvan julisteessa sanotaan, että tarina perustuu mahdollisiin todellisiin tapahtumiin. Kuva: Netflix

McKay kertoo The Guardian -lehden haastattelussa (siirryt toiseen palveluun), kuinka päätyi tekemään Don't Look Up -elokuvaa. Edellisten elokuvien aikaan hän heräsi ilmastonmuutoksen uhkaan ja päätti tehdä asialle jotain.

Hän halusi tehdä aiheesta elokuvan ja teki muutamia käsikirjoitusaihioita. Mukana oli synkkää dystopiaa ja trilleriä.

Aiheen käsittely kirkastui vasta kun hän kävi keskustelun ystävänsä David Sirotan kanssa. Hän on toimittaja sekä vasemmistopoliitikko Bernie Sandersin avustaja.

– Hän sanoi, että tilanne on sama kuin komeetta lähestyisi maata ja ketään ei kiinnosta. Rakastuin yksinkertaiseen ideaan, johon kaikki voivat samaistua.

McKay kritisoi elokuvassaan myös mediaa ja erityisesti amerikkalaisia tiedotusvälineitä. Hänen mielestään perinteinen media ja etenkin tv teki aikaisemmin kunnollista journalismia, mutta nyt se on lähinnä vain viihdettä. Elokuvassa tähtitieteilijät osallistuvat keskusteluohjelmaan ja heitä pyydetään kertomaan asiastaan kevyesti.

– Olemme vaarallisessa tilanteessa, jossa ihmisille on vaikea kertoa huonoja uutisia. Kuinka yhteiskunta toimii, jos huonoja uutisia on vaikea myydä ihmisille, kun kaikki liittyy myymiseen? ohjaaja kysyy.

The Guardianin haastattelussa McKaylta kysytään, näkeekö hän ihmiskunnan tulevaisuudessa mitään positiivista. Hänen mielestään vastaus löytyy tieteestä. Hän nostaa esimerkiksi hiilidioksidia talteenottavan teknologian, johon hänen mielestään pitäisi laittaa triljoonia dollareita.