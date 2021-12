Ilotulitusala ennakoi hyvää tulosta, kun kuluttajat ampuvat raketteja tavallista enemmän itse – näin suunnittelet naapurit mykistävän show'n

Ilotulitteiden myynti on käynyt tällä viikolla vilkkaana. Rahtiliikenteen ongelmien vuoksi myyjät ovat jopa arvelleet, että hyllyt tyhjenevät viimeisinä myyntipäivinä.

Alalla uskotaan, että tämän vuoden tuloksesta tulee hyvä. Jo viime vuonna myynti oli paras vuosikymmeneen. Koronatilanteen vuoksi moni julkinen ilotulitusnäytös on peruttu, mikä on myös saanut ihmiset ostamaan kotiinsa raketteja ja patoja.

Viime vuonna ilotulitteita myytiin yhteensä noin kaksikymmentä miljoonaa. Tulosta tulee, vaikka myytyjen ilotulitteiden määrä on laskenut parhaimmista vuosista noin kolmanneksen. Alalla lasketaan tulilankojen määrää, jossa monta räjähdystä ampuva pata lasketaan yhdeksi langaksi samalla tavalla kuin pieni kissanpierukin. Entistä useampi kuluttaja haluaa näyttävän lopputuloksen pienellä vaivalla, minkä vuoksi suomalaiset ovat viehättyneet padoista.

Ilotulitteet pitää asettaa laukaisupaikalle turvallisesti. Pyrokratian toimitusjohtaja Juhani Törmänen on laittanut pohjalle vanerilevyn, johon kiinnitettävät ruuvit pitävät paketit paikoillaan. Kuva: Dani Branthin / Yle

Pyro ja ilotulitustaiteen edistämisyhteisön puheenjohtaja Uffe Cederqvistin mukaan suomalaiset ostavat paljon ilotulitteita omaan kotiin pitkien välimatkojen vuoksi.

– Suomi on pitkulainen, harvaan asuttu maa, jossa on pitkä matka lähimpään ilotulitusnäytökseen. Siksi kuluttajatuotteiden myynti on suhteessa henkilömäärään aika suuria. Keski-Euroopassa, jossa on lyhyt matka näytökseen, ostetaan niitä ehkä vähemmän henkilöä kohden.

Ilotulitteet jakavat kansan kahtia

Alalla on jännitetty, kielletäänkö ilotulitteiden myynti kokonaan. Kansalaisaloite ilotulitteiden myynnin kieltämiseksi keräsi nopeasti vaadittavan määrän nimikirjoituksia jo vuonna 2018. Nyt aloitteen käsittely on viivästynyt pandemian vuoksi ja uhkaa raueta käsittelemättä.

Ilotulitteita tuo maahan kuluttajamyyntiin 5–6 yritystä, mutta ennen uuttavuotta niillä on satoja myyntipisteitä. Myynnin kieltäminen tietäisi monelle konkurssia. Cederqvist harmittelee, sitä kuinka ilotulitteet jakavat ihmiset kahteen poteroon.

– On ikävää, että koko tämä keskustelu on polarisoitunut: on ihmiset, jotka eivät pidä ilotulittamisesta, etujonossa tietysti koiraihmiset, ja sitten ovat ihmiset, jotka haluavat ilotulittaa. Nämä ryhmät ovat suurin piirtein yhtä suuria.

Tyylikäs näytös syntyy takapihalle pienillä nikseillä

Verkkokaupassa erottuu pieni harrastajajoukko, joille pelkät padat eivät riitä. Ilotulitteista on tullut joidenkin suomalaisten harrastus. Siinä rakettien ampuminen mietitään kokonaisuutena.

Harrastajat ostavat usein tarvikkeita verkkokaupasta. Niissä on tarjolla erikoisempia tuotteita, jotka eivät menisi kaupaksi myyntipisteiden tiskeillä, kuten vain yhtä kuviota ampuvia patoja. Harrastajilla ei ole aivan kaikkia keinoja käytössään, mitä ammattilaisilla on, mutta mieleenpainuvan näytöksen voi koota tavallisista kuluttajatuotteista.

Pyrokratian toimitusjohtaja Juhani Törmästä hymyilyttää vähistä yöunista huolimatta. Nukkuminen on jäänyt, kun myyntipisteillä on ollut jonoa jo ennen niiden avautumista. Kuva: Dani Branthin / Yle

Ilotulituksia myyvän Pyrokratian puheenjohtaja Juhani Törmänen muistuttaa, että ammattilaiset käyttävät usein myös kuluttajatuotteita. Naapuriston parhaan rakettinäytöksen titteliä voi havitella pienin keinoin. Tässä Törmäsen vinkit siihen:

1. Tärkeintä suunnittelussa on miettiä esitykselle draaman kaari. Viisi minuuttia tasaista räjähtelyä voi haukotuttaa. Siksi näytöksessä on tärkeää vaihdella rytmiä.

– Esityksessä on vaiheita kuten elokuvassa tai kirjassa. Esimerkiksi introssa voi olla enemmän rytinää, ja sitten voi tulla vähän hiljaisempi hetki.

2. Tuotevideot auttavat suunnittelussa. Video auttaa hahmottamaan räjähdysten kokoa, rytmiä ja värejä.

3. Esityksessä voi leikkiä väriteemoilla, ja miettiä ampumisjärjestystä värien kautta. Esimerkiksi vastavärit voivat korostaa taivaalla hyvin toisiaan.

4. Musiikki nostaa esityksen uudelle tasolle. Kuluttajatuotteilla ei ole mahdollista samanlaiseen tarkkuuteen kuin ammattilaiset pääsevät, joten räjähdyksiä ei voi suunnitella tahdilleen. Joka vaiheeseen voi miksata taustalle oman musiikkinsa korostamaan haluttua tunnetilaa. Yksinkertaisimmillaan esityksen taustalle voi valita vain yhden kappaleen kohottamaan tunnelmaa.

5. Turvallisuus on tärkeintä. Varmista, että katsojat ovat tarpeeksi kaukana, vähintään 25 metrin päässä. Rakettien ampuminen on vaarallisinta tulilankojen sytyttäjälle, joten suojalasit ovat ehdottomat. Kannattaa harkita jopa koko naaman peittävää maskia. Sähköisellä sytyttimellä ampujan on mahdollista olla yhtä eräällä ilotulitteista kuin katsojatkin.

6. Tulituksen loppuun täytyy laittaa paljon voimaa. Nyrkkisääntö on, että ammu viimeisen kymmenen sekunnin aikana kolmasosa budjetista.

– Näytös on onnistunut, kun kukaan ei kysy, oliko se ohi.

7. Nauti vaikka lopputulos ei vastaisi suunnitelmiasi. Yleensä ensimmäisellä kerralla näytös ei mene täysin suunnitelmien mukaan, sillä esimerkiksi rakettien kokoa on vaikea hahmottaa ennen kuin näkee ne ammuttuna.