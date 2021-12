Koronapassin äkillinen jäädyttäminen hämmentää alueilla, joissa yleisötilaisuudet ovat olleet vielä mahdollisia – päätös yllätti myös ministerin ja avin

STM:n ohjeistus on saanut aluehallintovirastoissa hämmentyneen vastaanoton. Esimerkiksi Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastosta kokoustetaan tänään pitkin päivää.

Mika Lintilä: Viestintä ei ole toiminut

– Vielä viime viikon tiistaina hallituksen selkeä yhteinen tahtotila oli, että niissä matalan riskin tapahtumissa, joissa on numeroidut istumapaikat, olisi voitu käyttää koronapassia. Eilisessä valtioneuvoston istunnossa oikeuskasleri Tuomas Pöysti ilmoitti, että hän ei tule hyväksymään esitystä juridisista syistä, jotka lähtevät ihan perustuslaista, kertoo Lintilä.

Asetus voimaan puoliltaöin

Urheilutapahtumien lisäksi myös teatterit, elokuvateatterit ja monet muut toimijat joutuvat tulemaan toimeen aluehallintovirastojen asettamien kokoontumisrajojen kanssa heti torstaista alkaen. Asetus on voimassa tammikuun 20. päivään saakka.

– Eihän tuota linjausta voi oikein toisinkaan tulkita. Seuraavat viikot mennään ilman yleisöä, kun koronapassi on jäissä, Karhu Basketin puheenjohtaja Vesa Ojala summaa.

Ojala ymmärtää, miksi ratkaisuun on päädytty, mutta hän toivoisi selkeyttä ohjeistuksiin.

– Sehän tässä on ikävintä, että asiat muuttuu niin valtavalla nopeudella. Vaikea on pysyä perillä, miten pitäisi toimia. Myös yleisö on hyvin ymmällään näistä käänteistä.