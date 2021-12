EU luo omaa rajajoukkoa – ranskalainen Clement harjoittelee jo Suomen itärajalla: "Suomalainen metsä muistuttaa viidakkoa"

Ranskalainen Clement on toiminut uransa aikana Ranskassa sekä poliisina että raja- ja merivartijana. Työ on vienyt hänet jopa Etelä-Amerikan viidakoihin Ranskan Guayanan ja Brasilian rajalle.

– Sää on täällä tietysti täysin erilainen, mutta minusta suomalainen metsä muistuttaa viidakkoa. Sinne ei voi mennä ilman valmistautumista ja hyvää varustusta, Clement sanoo.

Frontexin uusi vakituinen joukko-osasto on luotu vasta tänä vuonna. Henkilöstön koulutus itärajalla on osa heidän koulutustaan.

Koulutusta Suomen itärajalla

Clement on yksi Euroopan raja- ja merivartiovirasto Frontexin rajavartijoista, jotka harjoittelevat rajavartiointia joulu-tammikuun aikana Suomen itärajalla. Yhteensä Frontexin rajavartijoita on koulutuksessa 15 henkilöä.

– Heidät pistetään mukaan partioon meidän henkilöstön mukana, ja he saavat sieltä lisäoppia, Nuijamaan rajavartioaseman varapäällikkö Valtteri Saukkonen kertoo.

Clement on toiminut Alpeilla laskettelunopettajana. Selvästi näkeekin, että hän ei seiso ensimmäistä kertaa suksilla. Suomen talvi vaatii silti erityisharjoittelua.

– Saamme hiihto-opetusta, koska murtomaahiihto on minulle aika epätavallista. Harjoittelemme myös moottorikelkalla ajamista ja talviajoa autolla, Clement kertoo.

Clementilla on kokemusta laskettelusta Alpeilla. Murtomaahiihto vaatii kuitenkin vielä harjoittelua.

Apua tarvittaessa jäsenmaille

Eurooppalaisten rajavartijoiden koulutuksella Suomen itärajalla on tarkoitus luoda Euroopan raja- ja merivartiovirasto Frontexin uudelle pysyvälle joukko-osastolle (siirryt toiseen palveluun) valmius auttaa tarvittaessa myös Suomen rajojen vartioinnissa.

– He voivat tulla tänne auttamaan, jos siihen syntyy tarvetta. Se voi olla apua ihan meidän päivittäisissä arkisissa töissä eli rajatarkastuksissa ja rajojen valvonnassa, kertoo Nuijamaan rajartioaseman apulaispäällikkö Valtteri Saukkonen.

Tähän mennessä Frontexin apu jäsenmaille on koostunut pääosin jäsenmaiden rajavartiostojen henkilökunnnasta. Suomalaisia raja- ja merivartijoita on ollut esimerkiksi auttamassa Kreikan ulkorajojen vartioinnissa. Frontex on koordinoinut toimintaa.