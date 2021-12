Yli sata kaupunkia on veden vallassa Brasiliassa – "Minulla oli vain kotini ja nyt se on mennyttä", suree yöllä tulvaa pakoon lähtenyt Vitoria Rocha

Yksi heistä on Juliana Reis . Hän asuu Itambén pikkukaupungissa, eikä ollut tavannut vanhempiaan koronaepidemian vuoksi kuukausiin. Nyt vanhemmat olivat tulleet jouluksi käymään.

Bahian osavaltion eteläosissa on satanut viisinkertainen määrä normaaliin joulukuuhun verrattuna.

Tiistaina hän kiersi talonsa raunioissa. Vesi oli tuhonnut sen kokonaan. Tulvat ovat raunioittaneet kaikkiaan noin 5 000 kotia Bahian osavaltiossa. 50 000 ihmistä on joutunut hakeutumaan suojaan muualle.

Pelkästään pienessä, 20 000 asukkaan Itambéssa vesi on tuhonnut 60 rakennusta. Niiden joukossa on pormestarin toimisto.

"En voi uskoa tätä todeksi"

– En voi hyväksyä tätä. En voi, sillä kaikki tuntuu valheelta. Taloni on tuhoutunut täysin. Kaikki tavarani ovat tuhoutuneet, hän sanoi uutistoimisto Reutersille.

– Tämä oli minulle kaikki kaikessa. Minulla oli vain kotini ja nyt se on mennyttä. Se on poissa, eikä minulla ole rohkeutta jatkaa täällä.

– Sanoin: Ei, ei sieltä mitään tule. Mutta sitten avasin ikkunan ja näin tulvan lähestyvän. Kummipoikani tuli ja sanoi: Isoäiti, meidän on mentävä. Vesi on täällä. Nopeasti, nopeasti.

Lisää sadetta luvassa

Vesi on noussut monin paikoin metrin tai kaksi, paikoin jopa kolme metriä. Tämä mies ratsastaa Dario Meirassa.

Tulvatilanne on pahentunut viime päivinä, kun kaksi katoa murtui joulunpyhinä. Vesimassat vaurioittivat teitä ja huuhtoivat mukaansa siltoja. Kyliä on jäänyt eristyksiin ja vesimassojen saartamiksi.

– Ensimmäinen tehtävämme on auttaa, sitten suojata ja sen jälkeen hoitaa tilapäissuojiin evakuoiduille ihmisille lakanoita, peittoja ja ruokaa, Bahian väestönsuojelupäällikkö Miguel Filho sanoi uutistoimisto AP:lle.

Osavaltioon ennustetaan yhä vain lisää sadetta. Viranomaisten mukaan Bahian sateet ovat rankimmat yli 30 vuoteen, ja osavaltion eteläosissa on satanut viisinkertainen määrä normaaliin joulukuuhun verrattuna. Pääkaupungissa Salvadorissa joulukuun sademäärä on jo kuusinkertainen normaaliin verrattuna.

Kuvernööri: Bahian pahin katastrofi

Yli sataan kaupunkiin Bahian osavaltiossa on julistettu poikkeustila tulvien vuoksi.

Ainakin 20 ihmistä on kuollut ja yli 350 loukkaantunut tulvissa.

Bahian kuvernöörin Rui Costan mieliala on synkkä.

– Vesi on noussut metrin tai kaksi, paikoittain jopa kolme metriä, Costa sanoi Reutersille.

Viranomaisten mukaan 21 ihmistä on kuollut ja 358 loukkaantunut tulvissa Bahiassa joulukuun aikana. Lisäksi kymmeniä tuhansia on evakuoitu.

Tulvissa on kadonnut myös koronarokotteita, kun tulvavedet ovat tunkeutuneet terveyskeskuksiin ja lääkevarastoihin.

Brasilian hallitus on myöntänyt 200 miljoona realia eli lähes 32 miljoonaa euroa hätäapua Bahiaan ja luvannut, että lisää rahaa on tulossa. Tulvia on viidessä muussakin Bahian läheisyydessä sijaitsevassa osavaltiossa.