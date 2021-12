Eläkkeellä olevat hoitajat viihtyvät loistavasti koronarokottajina – Päivi Pesola: "Nauretaan, jutellaan ja tehdään kovasti töitä"

Noin puolet Oulun koronarokotustiimistä on ollut rokotusten alusta saakka eläkkeeltä töihin tulleita hoitajia.

– He tenttivät rokotusteorian ja antoivat näytön rokotustaidostaan, minkä jälkeen työt alkoivat. Alussa heitä oli parikymmentä, sanoo Rintasaari.

Tällä hetkellä eläkeläishoitajia on noin kolmekymmentä, joista suurin osa on ollut mukana toiminnassa jo alkuvuodesta lähtien. Yksi Oulun koronarokottajista on Päivi Pesola, joka työskentelee 2–3 päivää viikossa.