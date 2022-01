Uuden ajan työhyvinvointifirmoissa apu tulee nopeasti ja matalalla kynnyksellä – sopivan mittainen terapiahetki voi olla vain TikTok-videon mittainen

Mielenterveysdiagnoosien määrä ja samalla palvelujen tarve on kasvanut jo vuosia, ja pandemia on kiihdyttänyt kasvua.

– Olisi helppoa saman tien moninkertaistaa toimintaa, mutta se mikä rajoittaa, on psykoterapeuttien määrä.

Heltin ratkaisuna on lyhentää hoitoja, että niitä riittäisi useammille. Perinteisesti pitkä psykoterapia voi olla 200 käyntikertaa esimerkiksi kolmen vuoden aikana, Lappi sanoo.

– Meillä on hyviä kokemuksia lyhytterapiaprosesseista, joissa on 5–20 käyntiä.

Kun saatavuus on parempi, terapia voidaan Lapin mukaan aloittaa jo aikaisemmassa vaiheessa.

– TikTok-videon ideaalipituus on 13 sekuntia. Se sukupolvi, joka on tottunut käyttämään niitä, haluaa myös mielenterveyden palveluita eri tavalla. Ne voivat olla etänä, osin diginä, lyhyempiä kohtaamisia.

Siksi Heltti tarjoaa tietoa mielenterveyden ongelmista videoina ja artikkeleina Willfeel-sivuston (siirryt toiseen palveluun) kautta. Lisäksi sivuilla on keskustelupalsta.

– Tällä on haluttu mahdollistaa se, että tietoa ja apua voi tarjota ihmisille ilman, että tarvitsee ottaa kenenkään yhteyttä tai mennä minnekään tai maksaa kellekään mitään.

Mielenterveyden ylläpidosta "vähemmän vakavaa"

Varsinkin etätyössä henkinen hyvinvointi on koetuksella. Pitäisi osata johtaa itseään, ja toisten johtaminen etänä on erilaista kuin toimistolla. Näihin ja muihin työssä jaksamisen ongelmiin tarjoaa apua Auntie.

Yhtiöllä on viisitoista eri teemaan liittyvää parin kuukauden valmennusta, kertoo toimitusjohtaja Mervi Lamminen . Apua voi saada muun muassa ylisuorittamiseen, unettomuuteen ja muutoksiin sopeutumiseen.

– Etätyön haasteisiin, yksinäisyyteen, johtamisen haasteisiin myös. Esihenkilön voi olla hankala tunnistaa uupumista, kun töitä tehdään etänä. Leading me -paketti on tarkoitettu itseohjautuvuuden parantamiseen.

Kaikkiin paketteihin sisältyy viisi etätapaamista auntie-ammattilaisen kanssa sekä luettavaa ja tehtäviä, Lamminen kertoo. Ammattilaisissa on muun muassa psykologeja ja ratkaisukeskeisiä lyhytterapeutteja ja yhtiö tarjoaa palvelua 20 kielellä.

Suosituin on Stress out eli stressinhallinta. Tarjolla on myös parisuhteen ongelmia ratkova Loveboat Sinking. Kevyeen tyyliin nimetyt palvelut ovat helpommin lähestyttäviä, Lamminen sanoo.