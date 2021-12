Selvitimme, millaisen operaation hoitohenkilökunnan "rokotuspakko" käynnistää käytännössä: paljon avoimia kysymyksiä

Työnantaja voi edellyttää koronarokotusta sote-henkilökunnalta, joka on lähikontaktissa vanhusten ja muiden riskiryhmiin kuuluvien kanssa. Koronarokotusta vaadittaisiin myös muilta ammattiryhmiltä, jotka ovat läheisissä tekemisissä riskiryhmäläisten kanssa.

Laista on puhuttu "hoitajien pakkorokotuksina". Rokotteista kieltäytyminen on edelleen mahdollista, mutta tämä voisi johtaa pahimmillaan palkanmaksun keskeytymiseen ellei korvaavaa työtä löytyisi.

Hän kuvaa rokotemuutosta monivaiheiseksi operaatioksi, jossa on paljon avoimia kysymyksiä.

– Kokemusta meillä kuitenkin vastaavasta jo on influenssarokotteiden kanssa.

Kuinka moni on ilman koronarokotusta?

Tällä hetkellä työnantaja ei tiedä, kuka työntekijöistä on rokotettu koronaviruksen osalta. Rokotetieto on ollut tähän asti aina salassa pidettävä tieto.

– Aikaisempien kokemusten perusteella uskon, että rokottamattomat on hyvin pieni vähemmistö erikoissairaanhoidossa. Luulen, että heitä sieltä kuitenkin löytyy joitakin, Pirkanmaan Ruoranen arvioi.

Sama käsitys on Keski-Pohjanmaan Soitessa.

– Kaikki tietävät, että terveystiedot on tietosuojan ja yksilön suojan piirissä oleva asia, mutta meillä on kuitenkin jo nyt jonkinlainen näppituntuma henkilökunnan rokotuksiin. Käsitykseni mukaan rokottamattomien määrä on vähäinen, Pirjo Dabnell sanoo.