Ahveniston moottoriradan kohtalo on vaakalaudalla – maineikas rata joutui ympäristöjärjestöjen hampaisiin saasteiden ja melun vuoksi

Ahveniston moottorirataa Hämeenlinnassa uhkaa sulkeminen. Rata rakennettiin vuonna 1967 Ahvenistonharjulla käytöstä poistuneeseen sorakuoppaan ja nykyään se on keskellä asutusta. Ympäristöjärjestöt haluavat sulkea pohjavesialueella sijaitsevan radan, koska heidän mielestään se on riski pohjavedelle. Järjestöjen mukaan myös alueelta kantautuva melu häiritsee lähiseudun asukkaita.

Sopimus Ahveniston moottoriradan toiminnasta on voimassa vuoden 2023 syksyyn asti. Radan nykyinen yrittäjä Pertti Kurki-Suonio on luopumassa toiminnasta. Hämeenlinnan kaupunki valmistelee uutta sopimusta ensi vuoden aikana.

Pertti Kurki-Suonio on toiminut Ahvenistolla ratayrittäjänä vuodesta 2005 alkaen.

Toiminnalle haetaan jatkajaa

Moottoriradalla on voimassa oleva ympäristölupa, josta on aikanaan valitettu. Vaasan hallinto-oikeuden päätöksen perusteella esimerkiksi radan melutasoa on jouduttu tarkkailemaan.