Teatterien tulevaisuus näyttää synkältä – edunvalvoja: “Kentän luottamus on rapautunut siihen, että päättäjät ovat puolellamme”

Suomen ammattiteatterien tulevaisuudennäkymät näyttävät juuri nyt melko synkiltä. Niiden edunvalvoja, Suomen teatterit, arvioi, että ala on menettänyt tähän mennessä satoja miljoonia euroja koronapandemiassa. Ja tappiota tulee koko ajan lisää.

Vaikka valtio on paikannut pandemiasta johtuvia tappioita, kaikki teatterit eivät ole selvinneet eteenpäin pelkästään valtion tukipaketeilla. Toimintaa on jouduttu sopeuttamaan muilla keinoin. Siitä kertovat esimerkiksi Helsingin kaupunginteatterin tulossa olevat yt-neuvottelut.

– Korona-aika on ollut merkittävin myllerrys alalla vuosikymmeniin, Suomen teatterien toimitusjohtaja Kaisa Paavolainen sanoo.

– Kentän luottamus on rapautunut siihen, että kulttuuria puolustetaan ja päättäjät ovat puolellamme, Paavolainen toteaa.

Mary Poppins (Maija Poppanen) -musikaali on ollut Svenska Teaternin vetonaula. Kuva harjoituksista.

Teatterin johtamisesta tuli kriisijohtamista

– Tämän lisäksi teatterit ovat taloudellisesti todella haavoittuvaisia, koska kaikki taloudelliset puskurit on käytetty, jos sellaisia oli ennen korona-aikaa ehtinyt kertyä, Paavolainen toteaa.

Taloudellisten haasteiden lisäksi myös työntekijöiden jaksaminen on ollut koetuksella. Osa taiteilijoista ei ole päässyt korona-aikana tekemään sitä työtä, minkä takia he ovat olemassa.

– Sitten toisaalta johto ja hallinto ovat olleet täysin ylityöllistettyjä. Teattereissa on jouduttu perumaan ja siirtämään esityksiä ja rakentamaan kokonaisia toimintamalleja ja prosesseja uudestaan koronaturvallisuuden näkökulmasta, Paavolainen summaa.

Peruuntuneet ja siirretyt esitykset ovat aiheuttaneet teattereihin suman, jota puretaan vielä pitkään. Se on puolestaan vaikuttanut uusien näytelmien ja freelancer-työvoiman palkkaamisen vähenemiseen.

– Teatterit joutuvat miettimään yhä tarkemmin sitä, minkälaisiin riskeihin niillä on ohjelmistosuunnittelussa varaa.

– Kaiken lisäksi ilmassa on jatkuva epävarmuus. Teatterit ovat taas täydellisessä sumussa sen suhteen, mitä tapahtuu esimerkiksi kahden viikon päästä. Se on kaikille todella kuormittavaa, Paavolainen sanoo.

Teatterinjohtajan toimenkuva on myös muuttunut rajusti lähes kaksi vuotta kestäneen pandemian aikana.

– Teatterin johtamisesta on tullut kriisijohtamista. Tässä on oltu jo pian kaksi vuotta valmiustilassa, vaikka kaikki meistä uskoi, että tämä olisi ollut jo tässä vaiheessa ohi, teatterinjohtaja Joachim Thibblin Svenska Teaternista sanoo.

Hän uskoo, että edessä on vielä mittavat talkoot.

– Itselläni on kyllä tulevaisuudenuskoa, mutta on muistettava, että alalla on edessä aika kova jälleenrakentamisen paikka. Teatteriala ei toimi enää samalla tavalla kuin ennen koronaa, Thibblin toteaa.