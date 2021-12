Kotitestien suosio räjähti, mutta työnantajalle sen tulos ei välttämättä kelpaa – itse testattu tartunta voi aiheuttaa pulmia myös matkustaessa

Kotona tehtäviä koronatestejä on ollut markkinoilla keväästä lähtien, mutta joulun alla niiden kysyntä ryöpsähti. Tähän saakka periaatteena on ollut, että kotitestistä saatu positiivinen tulos täytyy varmistaa terveydenhuollossa PCR-testillä. Tautitilanteen heikentyessä osassa maata osa tapauksista on jäänyt varmistamatta.