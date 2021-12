Tilauslennot rullaavat Pohjois-Suomen kentille ja tartuntamäärät ovat nousussa – tämä matkailusesonki vaatii koronatestejä ja nopeita muutoksia

Koronarajoitukset ovat pakottaneet matkailuyrittäjät muuttamaan toimintatapojaan. Joulusesonki on myös lisännyt tilauslentomatkustajien koronatestien määrää hiihtokeskusten testauspisteissä. Samalla se on muuttanut sisäänkirjautumiskäytännöt.

– Meillä ei ole enää kohtaamisia ravintolassa, jossa on meidän perinteinen vastaanotto. Kaikki asiakkaat ohjataan suoraan heidän majoituskohteisiinsa eli mökkeihin. Siellä on vastaanottaja, joka näyttää heille mökin ja käy läpi käytännöt sekä tarkistaa koronapassin, kertoo Rukan Salonki Chaletsin yrittäjä Marjo Määttä .

Suomeen voi saapua kaikista maista, jos matkustajalla on rokotustodistus ja negatiivinen testitulos, joka on tehty 48 tuntia ennen Suomeen saapumista (siirryt toiseen palveluun) (Rajavartiolaitos).

Matkailijoita eristyksissä

Tilauslentomatkustajien testeissä on löytynyt koronaa. Kuusamossa, Levillä ja Pyhätunturilla koronatestejä järjestävä Bene-lääkäripalvelu on tilastoinut viimeisen kahden kuukauden aikana kymmeniä positiivisia testituloksia ulkomaalaisilta tilauslentomatkailijoilta. Positiivisen testin antaneet on asetettu karanteeniin ja eristyksiin.