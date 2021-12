Eduskunta ei ehdi pohtia, kuka saa ampua ilotulituksia – kansalaisaloite ilotulitusten kuluttajilta kieltämisestä uhkaa raueta käsittelemättä

Lakialoite ilotulitusten kuluttajakäytön rajoittamisesta on juuttunut eduskunnan rattaisiin. 15 potilas-, vammais-, terveys- ja eläinjärjestöä luovutti kansalaisaloitteen marraskuussa 2019. Aloitteen käsittelystä vastaava talousvaliokunta ei ole ehtinyt tehdä asian eteen mitään.

– Saattaa kuulostaa aika erikoiselle, mutta valiokunnissa hallituksen esitykset ja EU:sta tuleva materiaali on ykkössijalla ja sitten vasta lähdetään käsittelemään muita aiheita. Talousvaliokunta on ollut todella työllistetty korona-aikaan, valiokunnan varapuheenjohtaja, keskustan Hanna Kosonen sanoo.

– Kun meillä on laissa tällainen kansalaisaloite olemassa, se pitäisi ottaa vakavasti. Säädösten mukaan ne pitäisi käsitellä puolessa vuodessa. On aika iso kynnys saada yli 50 000 nimeä kerättyä ja me teimme sen kuukaudessa, Luukkainen sanoo.