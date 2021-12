Koronasulku hiljensi tavallisesti eläväisen Helsingin – tältä näytti yhdellä Kallion vilkkaimmista kaduista välipäivinä

– Ei voi mennä kavereiden kanssa samalla tavalla syömään kuin ennen. Uimahallit on suljettu, ja monet harrastukset ovat lähes loppuneet näiden parin vuoden aikana, esimerkiksi koripallo, pesäpallo ja ryhmäliikunta. Välillä on saanut pari kertaa käydä, ja sitten ne on taas suljettu.