Tubettaja Mikael Renwall muokkasi kasvojaan täyteaineilla vaikka muutos oli lähes huomaamaton – niiden poisto auttoi oivaltamaan jotain olennaista

Suomi on Euroopan ainoa maa, jossa kuka tahansa saa antaa täyteainepistoksia. Mikael Renwall otti täyteaineet asiansa osaavalla klinikalla, mutta sai päänsä pyörälle eettisistä kysymyksistä.

Sosiaalisen median jatkuva seuraaminen luo helposti valheellisen kuvan todellisuudesta, sanoo 24-vuotias tubettaja Mikael Renwall.

– Sitä tuijottaa tosi paljon muiden naamoja ja niissä olevia hienoja piirteitä, ja samalla kun tuijottaa omaa naamaa, alkaa helposti kritisoida ja vertailla, etsiä täydellisyyttä.

Tällaisen harhakuvitelman varassa Renwall päätyi itse muokkaamaan kasvojaan täyteaineilla. Keskeinen tausta-ajatus liittyi kuvien käsittelyn helppouteen: huonon kuvakulman tai vääränlaisen valon voi usein "pelastaa" sopivilla filttereillä tai pienellä kuvankäsittelyllä. Voisiko tämä toimia myös todellisuudessa?

– Minulle tapahtui niin, että jossain kuvassa olin vähän vaalentanut tummaa silmänalusta ja sitten kuulin jostain, että jos sinne pistää täyteainetta, siitä tummuudesta voi oikeasti päästä eroon. Siitä se oikeastaan lähti, Renwall kertoo.

Hän päätyi ottamaan useita täyteainepistoksia kyyneluriin, nenänsiltaan sekä leukaan. Samoja paikkoja korostettiin uusilla pistoksilla useita kertoja. Ensimmäiset pistokset hän otti noin neljä vuotta sitten, ja todellisuus iski vasten kasvoja viime tammikuussa.

– Leukaan ja nenänsiltaan oli laitettu taas lisäpistokset, ja silloin havahduin siihen, että hitto nyt mentiin jonkun rajan yli. Ei näyttänyt enää kivalta omaankaan silmään.

Renwall odotti pitkään, että pistosalueet olisivat tasaantuneet itsestään entiselleen, mutta kun mitään ei tuntunut tapahtuvan, hän päätti turvautua poisto-operaatioon.

– Se on ollut paras asia, mitä olen itselleni päättänyt tehdä.

Vasemmalla oleva kuva on otettu ennen täyteaineiden poistoa ja oikea poiston jälkeen. Eroavaisuuksia näkyy lähinnä silmien alla, nenänvarren yläosassa sekä leuassa. Kuva: Mikael Renwall

Renwall julkaisi hieman ennen joulua täyteainekokeiluistaan videon (siirryt toiseen palveluun), joka on kerännyt tähän mennessä noin 70 000 katselukertaa. Ammatikseen somea tekevän Renwallin Youtube-kanavalla on yli 47 000 tilaajaa ja Instagramissakin seuraajia on päälle 55 000.

Muutokset yllättävän pieniä

Ennen ja jälkeen täyteaineiden poiston otetuissa kuvapareissa erot ovat lopulta hämmentävän pieniä, myös Renwallin itsensä mielestä. Tämä kuvastaa osaltaan todellisuusharhaa, josta koko kokeilu sai alkunsa: kun aikansa tuijottelee erilaisia kasvoja, omista alkaa löytyä kaikenlaista pientä korjattavaa.

Renwall uskoo täyteaineiden myötä oivaltaneensa jotain olennaista maailman ulkonäkökeskeisyydestä. Siitä, kuinka valtava määrä rahaa pyörii nuorten ihmisten epävarmuuden, muotiteollisuuden ja kauneusihanteiden ympärillä.

– Yhteiskunta on rakentunut sen ajatuksen ympärille, että mitä paremman näköinen olet, sitä paremmin menestyt.

Samaan kokonaisuuteen liittyy somen luomat ulkonäköön liittyvät paineet. The Wall Street Journal (linkki maksumuurin takana) (siirryt toiseen palveluun) julkisti syyskuussa Facebookin sisäiseen käyttöön tarkoitettuja raportteja, joiden perusteella yhtiö on tietoinen Instagramin aiheuttamista ulkonäköpaineista teini-ikäisille.

Vuodon hälyttävin tieto liittyi nuorten itsetuhoisiin ajatuksiin: jopa 13 prosenttia brittiläisistä Instagramin käyttäjistä ja kuusi prosenttia yhdysvaltalaisista on kertonut itsetuhoisten ajatustensa juurisyyksi Instagramin.

Aihe on ollut niin paljon esillä, että Renwall arvelee jonkinlaisen vastareaktion olevan jo nousemassa. Hän veikkaa, että yksi tulevista sometrendeistä on luonnonmukaisuus. Tästä on havaittavissa jo merkkejä.

– On joitakin sisällöntuottajia, jotka ovat viime aikoina tehneet sisältöä hashtagilla #makeinstagramrealagain. Käytössä on mahdollisimman vähän filttereitä ja muokkausta, ihan kuin ennen vanhaan olisi otettu pokkarikameralla kuva ja postattu se IRC-galleriaan.

Renwall arvioi myös Tiktokin kautta tulleen paljon erilaisuutta ja luonnollisuutta arvostavia minitrendejä.

– Persoonalliset tyylit ja ei-geneeriset ulkonäölliset asiat breikkaavat. Ja se on pelkästään hieno asia!

Tubettaja Mikael Renwall kuvaa Instagram-storya kotonaan Länsi-Vantaalla. Kuva: Vesa Marttinen / Yle

Suomessa kuka tahansa saa antaa täyteainepistoksia

Plastiikkakirurgi Heikki Kupi on ensimmäisiä täyteainepistoksia Suomessa antaneita kirurgeja. Hän on toiminut alalla noin 30 vuotta ja on jäsenenä kahden eri plastiikkakirurgian alan yhdistyksen hallituksessa.

Kupin mukaan täyteaineiden suosio lähti rajuun nousuun 90-luvun puolivälin jälkeen, kun nykyisen kaltaiset hyaluronihappopohjaiset täyteaineet tulivat markkinoille.

Kupi pitää täyteainehoitoja ammattinsa kannalta tarpeellisina, sillä niillä voi täydentää plastiikkakirurgiaa ja monin paikoin täyteainehoito on korvannut kokonaan kirurgisen toimenpiteen.

Hän kuitenkin muistuttaa, että vaikka pistoksen voi saada muutamalla satasella ja toimenpide on nopea, siihen sisältyy riskejä, jotka vain ammattilainen osaa ottaa huomioon.

– Usein sanotaan että se on helppo pikku homma, vähän sama kuin kävisi kampaajalla, mutta se ei pidä paikkaansa.

Kupin mukaan kokematon pistoksen antaja voi vahingossa ruiskuttaa ainetta jopa verenkiertoon ja aiheuttaa vakaviakin vaurioita. Kasvoilta on yhteyksiä silmänpohjan verenkiertoon ja aivojen verenkiertoon.

– Maailmalta tiedetään tapauksia, joissa on tullut aivoveritulpan kaltaisia oireita ja näön menetyksiä.

Suomi on Euroopan ainoa maa, jossa kuka tahansa saa antaa täyteainepistoksia. Mikael Renwall otti pistoksensa asiansa osaavalla ja luotettavalla klinikalla, eikä hänelle ole hoitojen laadusta minkäänlaista valittamista.

Hänet kasvojenparanteluoperaatio herätti huomaamaan, kuinka turhamainen ja ulkonäkökeskeinen maailma on. Ja kuinka häviävän pieniä ne kasvojen "virheet" todellisuudessa olivat.

Plastiikkakirurgi Heikki Kupi tunnistaa Renwallin ajattelun hyvin.

– Valtaosalle, varmaan 90 prosentille käy niin, että asiakas itse huomaa sen eron välittömästi hoidon jälkeen, mutta ulkopuolisen on hirveän vaikea nähdä mitään eroa.

