Ylen kysely: Puolet vastaajista aikoo varmasti äänestää aluevaaleissa – vaalitutkija arvelee taktisen äänestämisen lisääntyvän

Puolet sanoo äänestävänsä varmasti

– Uskoisin, että ne politiikasta kiinnostuneet, joilla on vakiintunut puoluekanta tai tuttuja ehdokkaina, lähtevät kyllä äänestämään. Silloin päästään vähintään 30–40 prosenttiin. Mutta ihan hyvät edellytykset on olemassa siihen, että päästäisiin yli 50 prosentin, Borg pohtii.

Borg sanoo, että äänestysprosenttiin vaikuttavat hyvin monet tekijät: kuinka velvollisuudentuntoisia kansalaiset ovat, miten kiinnostuneita he ovat politiikasta, onko heillä vakiintunutta puoluekantaa ja löytävätkö he itselleen sopivaa ehdokasta listoilta.

– Ehdokasasettelussa on mielestäni ollut silmiinpistävää, miten paljon sosiaali- ja terveysalan asiantuntijoita on ehdokkaina. On mahdollista, että näistä tulee muita vaaleja asiantuntijavaltaisemmat. Tämä on yksi kiinnostava elementti.