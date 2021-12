Itärajan pikkukunnassa puhkesi vauvakuume – jokainen uusi vauva saa 10 vuoden aikana kymppitonnin

Kahdeksan kuukauden ikäinen Topi Spännäri on niin innoissaan, ettei malta pysyä hetkeäkään paikoillaan. Lapsen kimeä jokeltelu täyttää olohuoneen.

Samainen 1 000 euroa on luvassa kerran vuodessa kymmenen vuoden ajan. Yhteensä Topi Spännäri saa siis kymppitonnin, kunhan vain pysyy Miehikkälän kunnan asukkaana.

Miehikkälän kunta on vuodesta 2018 lähtien alkanut antaa jokaiselle kuntaan syntyneelle tai adoptoidulle lapselle 10 000 euron lahjan. Toiveena on saada kunnan väkimäärä ja lapsiluku kasvuun.

Tänä vuonna kunnassa on tapahtunut ihmeitä.

Vauvamäärä kolminkertaistui

Miehikkälän kunta sijaitsee aivan itärajan tuntumassa Kaakkois-Suomessa. Asukkaita on reilut 1 800. Muuttotappio on ollut viime vuosina rajua.

Spännärit ovat juuri sitä, mitä Miehikkälän kuntapäättäjät ovat toivoneetkin: lapsiperhe, jokalöytää kunnasta kodin. Spännärin perheessä on kaksi aikuista ja kolme lasta.

Kun vuonna 2020 kuntaan syntyi vain neljä lasta, on tänä vuonna luku jo ihan toisenlainen.

– Minulla tuorein tieto on parin viikon takaa. Silloin oli syntynyt 11 lasta. Todennäköisesti vuoden viimeisenä päivänä luku on 13, arvelee Miehikkälän kunnanjohtaja Arto Ylönen .

– Tärkein syy on se, että meillä kunnassa toimivat peruspalvelut, kuntaan on rakennettu uusia kouluja ja lähiliikuntapaikat ovat kunnossa. Lapsiperheet arvostavat sitä, että lasten kasvulle on hyvät edellytykset, sanoo Ylönen.