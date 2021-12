Kelkkasafareilla loukkaantui ennen lentokoneellinen turisteja talvessa, nyt tilanne on parempi – oikeusjuttu voi muuttaa pelisääntöjä

Turistin menehtyminen ohjatulla kelkkasafarilla on harvinaista, mutta tapahtuma saa paljon huomiota, koska kyse on palvelusta, jonka matkailija osti ja joka koitui hänen kohtalokseen.

Ylitarkastaja Jaakko Leinonen Turvallisuus- ja kemikaalivirastosta (Tukes) sanoo, että kelkkasafariyritysten turvallisuudessa on otettu isoja harppauksia viime vuosina. Syytä on ollutkin.

– Jos hieman hirtehisesti sanoo, niin meiltä lähti yksi lentokoneellinen turisteja leikattuna takaisin kotimaahansa ja se oli aika paljon. Nyt noista huippuvuosista on onnettomuustapauksissa tultu selkeästi alas.

Muuttaako oikeusjuttu käytäntöjä?

Vaikka kelkkasafareita on järjestetty pohjoisessa 1980-luvulta lähtien ja onnettomuuksia on sattunut paljon, safariyrityksen vastuuta onnettomuudesta on puitu vasta nyt ensimmäistä kertaa oikeudessa. Päätös jutussa saataneen tammikuun lopussa.